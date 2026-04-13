В России сдвинули сроки начала ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
Александр Кряжев/РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

По его словам, смещение даты начала проведения ЕГЭ на более поздний срок позволит школам и ученикам более четко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных экзаменов. Музаев уточнил, что такое решение было принято на основе приказа президента России Владимира Путина.

«Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — уточнил глава Рособрнадзора.

До этого основной период ЕГЭ стартовал в России в 20-х числах мая. Например, в 2025 году выпускники российских школ 23 мая сдавали экзамен по истории, литературе и химии, 27 мая — ЕГЭ по математике, а 30 мая — русский язык.

В 2026 году единый государственный экзамен будут сдавать около 750 тысяч человек. По традиции экзамены пройдут в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный стартует уже 20 марта, а основной начнется в июне и продлится до 9 июля. Подробное расписание ЕГЭ в 2026 году, изменения в заданиях и критериях оценки, эффективные способы подготовки — в материале «Газеты.Ru».

