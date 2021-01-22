Кравчук заявил о желании поехать в Крым

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым.

«Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», — сказал политик в эфире телеканала «Крым24», отвечая на вопрос, хотел ли бы он побывать на полуострове лично.

Однако политик отметил, что его визит в Крым вряд ли мог бы быть положительно оценен российской стороной.

Ранее Кравчук пообещал Москве новые санкции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.