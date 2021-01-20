Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал день своей инаугурации днем демократии. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Это — день Америки. Это — день демократии. Это исторический день надежды», — сказал политик во время своей первой речи после принесения присяги.

Церемония инаугурации избранного американского лидера прошла перед зданием Капитолия в Вашингтоне в среду, 20 января.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов.