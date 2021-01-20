Байден назвал день своей инаугурации днем демократии
Анна Светлова
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал день своей инаугурации днем демократии. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.
«Это — день Америки. Это — день демократии. Это исторический день надежды», — сказал политик во время своей первой речи после принесения присяги.
Церемония инаугурации избранного американского лидера прошла перед зданием Капитолия в Вашингтоне в среду, 20 января.
Ранее сообщалось, что Камала Харрис вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов.
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