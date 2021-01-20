Байден прибыл в Капитолий на инаугурацию
Анна Светлова
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Избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий в Вашингтоне, где состоится его инаугурация. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что Байден и его супруга Джилл прибыли к Капитолию на бронированном автомобиле.
Мероприятие начнется в полдень по местному времени. После своей присяги избранный глава государства выступит с программной речью.
Ранее сообщалось, что на церемонию также прибудут бывшие лидеры страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.
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