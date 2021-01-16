В Иране назвали американские санкции показухой
Карина Казанцева
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Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал в Twitter показухой американские санкции.
«Последние санкции США не имеют никакого практического применения и введены разве что ради показухи, являясь еще одним свидетельством недоброжелательного провального правительства Трампа, которое в свои последние дни не может отказаться от антииранских мер», — написал Ваези.
Администрация Трампа ввела очередные санкции против иранских организаций за продажу оружия.
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