В Иране назвали американские санкции показухой

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал в Twitter показухой американские санкции.

«Последние санкции США не имеют никакого практического применения и введены разве что ради показухи, являясь еще одним свидетельством недоброжелательного провального правительства Трампа, которое в свои последние дни не может отказаться от антииранских мер», — написал Ваези.

Администрация Трампа ввела очередные санкции против иранских организаций за продажу оружия.

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