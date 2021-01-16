Лукашенко объяснил, почему затянулись протесты

Несанкционированные протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, объяснил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в этом нет ничего чрезвычайного.

«Потому что даже вы (Россия) закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала… (тому, что) во времени растянулись эти протесты», — сказал Лукашенко.

Политик заявил, что в последнее время число протестующих составляло 10-12 тыс., хотя в Telegram-каналах все преподносилось так, будто бы на улицы выходили 200 тыс. человек.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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