Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней
Ник Пригоров
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Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах после ручного подсчета 99% бюллетеней с 2450 из 2474 избирательных участков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком республики.
Жапаров лидирует с 79% и побеждает уже в первом туре выборов. По предварительным данным, за политика проголосовали свыше 1,1 млн киргизстанцев.
На втором месте Адахан Мадумаров с 6,74% (94,4 тыс. голосов).
10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.
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