Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

Российская сторона получила от США приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Посольство России в Вашингтоне подтвердило получение соответствующего приглашения.

В диппредставительстве уточнили, что Россия планирует участие в церемонии на уровне посла.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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