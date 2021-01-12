Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Российская сторона получила от США приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Посольство России в Вашингтоне подтвердило получение соответствующего приглашения.
В диппредставительстве уточнили, что Россия планирует участие в церемонии на уровне посла.
Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.
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