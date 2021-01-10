Пенс посетит инаугурацию Байдена 20 января

Вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Байден ранее пригласил вице-президента США Пенса на свою инаугурацию. При этом Байден заявил, что решение президента Дональда Трампа не посещать его инаугурацию - «это хорошо».

Ранее Трамп заявил, что не поедет на инаугурацию Байдена.

7 января Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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