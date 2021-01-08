Трамп заверил сторонников, что все «только начинается»

Действующий президент США Дональд Трамп после признания сертифицированных конгрессом результатов выборов заверил сторонников, что все «только начинается». Видеообращение главы государства опубликовано на его странице в Twitter.

«Гражданам нашей страны: служить вам на посту президента было честью. И всем моим замечательным сторонникам: я знаю, вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наше невероятное путешествие только начинается», — заявил Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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