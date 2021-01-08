В конгрессе США призвали к немедленному импичменту Трампа

Председатель судебного комитета палаты представителей конгресса США Джеррольд Надлер призвал к немедленному импичменту действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте политика.

«Я поддерживаю немедленный импичмент президента и его отстранение от должности», – заявил Надлер.

Глава комитета обвинил Трампа в подстрекательстве сторонников к штурму Капитолия.

«Президент призвал своих сторонников в Вашингтон, округ Колумбия, и сказал им отправиться к самому Капитолию. <...> Дональд Трамп зажег спичку, а его союзники и помощники раздули пламя восстания», – подчеркнул политик.

Надлер также отметил, что страна «не может позволить себе длительный, затяжной процесс» и призвал вынести статьи импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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