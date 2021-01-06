Лондон, Берлин и Париж призвали Тегеран прекратить обогащение урана

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран немедлено прекратить обогащение урана до 20%. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран 4 января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Форду», — говорится в документе.

По мнению авторов, это нарушает Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе. Страны также призывают Иран не совершать дальнейших шагов, провоцирующих рост напряженности в мире.

Официальный Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. Власти страны всегда заявляли, что используют атом только в мирных целях. В 2015 году, Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно тексту договоренностей, Иран мог и дальше заниматься обогащением урана, но не более чем на 4%.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки. Он заявил, что Тегеран должен отказаться от производства ракет и поддержки террористов. После отказа Ирана Трамп вернул в действие экономические санкции.

В конце декабря парламент страны принял закон, по которому уран разрешили обогащать до 20% и выше, а всего в год производить не менее 120 килограммов радиоактивного вещества. При этом наблюдателей от МАГАТЭ разрешили не пускать на ядерные объекты. Эти правила могут пересмотреть, если страны-подписанты СВПД начнут выполнять свою часть договоренностей.

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