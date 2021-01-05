Зеленский и Бойко лидируют у украинцев в случае президентских выборов

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, президенту Украины Владимиру Зеленскому мог бы составить конкурецию сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». Об этом сообщает ТАСС.

Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто принял решение голосовать и определился с выбором кандидата. Во втором туре он встретился бы с Бойко, за которого готовы проголосовать 16,6% украинцев.

За экс-главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 13,3% украинцев, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,5%.

В середине декабря Зеленского поддерживали 26,5%, Бойко — 10,1%.

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