На Украине инициировали сбор подписей за регистрацию «Спутника V»

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил руководитель молодежного крыла политического объединения Артем Марчевский.

Его слова приводятся на официальном сайте партии.

«Виктор Медведчук (лидер партии) уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины «Спутник V». Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизнь и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины», – заявил Марчевский.

По его словам, сбор подписей начнется с Покровска, Доброполья и Мирнограда в Донецкой области, после чего будут полностью охвачены Донецкая и Луганская область, за ними – вся Украина.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что регистрация вакцины от коронавируса в стране может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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