Пушков назвал ошибку Зеленского в новогодней речи о Крыме
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над мечтой президента Украины Владимира Зеленского написать на песке пляжа в Ялте, что «Крым — это Украина».
По его словам, украинский лидер допустил ошибку в своей речи.
«Нет в Ялте естественных песчаных пляжей», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на гальке не напишешь, что Крым якобы является украинским.
«Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине», — указал Пушков.
Сенатор считает, что Зеленского «потянуло на новогоднюю романтику», но глава государства «попал в просак» в очередной раз.
Ранее Зеленский во время новогоднего обращения к нации заявил, что хочет написать про украинскую принадлежность Крыма на песке в Ялте.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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