Пушков назвал ошибку Зеленского в новогодней речи о Крыме

Сенатор Алексей Пушков посмеялся над мечтой президента Украины Владимира Зеленского написать на песке пляжа в Ялте, что «Крым — это Украина».

По его словам, украинский лидер допустил ошибку в своей речи.

«Нет в Ялте естественных песчаных пляжей», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на гальке не напишешь, что Крым якобы является украинским.

«Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине», — указал Пушков.

Сенатор считает, что Зеленского «потянуло на новогоднюю романтику», но глава государства «попал в просак» в очередной раз.

Ранее Зеленский во время новогоднего обращения к нации заявил, что хочет написать про украинскую принадлежность Крыма на песке в Ялте.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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