Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым «адской темой» для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Крыма должна быть для России «адской темой», а не священной, передает РИА «Новости».

«И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — отметил Кулеба.

По его мнению, наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Говоря о «Крымской платформе» — саммите, где должны обсудить вопрос «возвращения» полуострова, — министр отметил, что ее поддержка является вопросом «политического выбора для других стран».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

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