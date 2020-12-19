Помпео заявил о причастности России к кибератакам на власти США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабным кибератакам на сети американских властей. Такую позицию он выразил в ходе интервью «The Mark Levin Show».

Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента.

«Я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские причастны [к кибератакам]», – отметил Помпео.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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