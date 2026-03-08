Фицо: Украина не вернет ничего из кредита Евросоюза в размере €90 млрд

Украина не вернет ничего из кредита в размере €90 млрд, который ей предоставляет Европейский союз (ЕС). Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, выделяемые Брюсселем деньги являются не кредитом, а «подарком».

«Потому что из этих €90 млрд Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с РФ до последнего украинского солдата», — отметил глава правительства.

5 марта украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил, что предоставит военнослужащим страны адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если тот продолжит блокировать решение ЕС о выдаче Киеву кредита в размере €90 млрд. Глава венгерского кабинета министров наложил вето после того, как Украина приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Комментируя слова Зеленского, Фицо заявил, что украинский лидер перешел красные линии. Он призвал главу Европейского совета Антониу Кошту, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас «дистанцироваться от этих безобразных шантажистских» высказываний.

Ранее Фицо признался, что не верит Зеленскому.