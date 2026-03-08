Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В сборной России признались, что у Большунова были проблемы со здоровьем на ЧР

Бородавко: у Большунова были проблемы со здоровьем на чемпионате России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов столкунлся с проблемами со здоровьем во время участия в чемпионате России, передает «Матч ТВ».

«У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашёл в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть», — заявил Бородавко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 24 февраля по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и марафон.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. 8 марта он стал победителем в марафонской гонке на 50 километров.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Елена Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!