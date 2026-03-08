В сборной России признались, что у Большунова были проблемы со здоровьем на ЧР

Бородавко: у Большунова были проблемы со здоровьем на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов столкунлся с проблемами со здоровьем во время участия в чемпионате России, передает «Матч ТВ».

«У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашёл в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть», — заявил Бородавко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 24 февраля по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и марафон.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. 8 марта он стал победителем в марафонской гонке на 50 километров.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Елена Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова.