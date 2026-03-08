Размер шрифта
Лукашенко «по-братски» поделился бургером с журналистами

Лукашенко поделился бургером с журналистами в ресторане Mak.by
Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети Mak.by в Минске поделился бургером с журналистами. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

В публикации говорится, что Лукашенко разрезал бургер на равные части и «по-братски» угостил им журналистов.

На размещенной в канале фотографии президент сидит за столиком в ресторане в окружении женщин-журналистов и большим ножом разрезает бургер, лежащий в фирменной коробке, в то время как происходящее снимают камеры.

8 марта Лукашенко, как и обещал, посетил один из ресторанов сети Mak.by в Минске. Заведения этой сети работали под брендом McDonald's, однако с апреля 2023 года в Белоруссии они функционируют под новым названием.

О планах посетить ресторан бывшей сети McDonald's президент говорил в августе 2025 года. Тогда ему доложили, что около 84% продуктов в меню уже белорусского производства, а оставшиеся 16% составляют булочки для бургеров. При этом сообщалось, что в начале 2026 года планируется построить собственную пекарню, после чего вся продукция сети будет производиться из отечественных ингредиентов.

Ранее президента McDonald's обвинили в недовольстве новым бургером из его сети.

 
