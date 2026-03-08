Размер шрифта
В Красноярске мать и маленькая дочь выпали из окна, пока сын был в соседней комнате

В Красноярске мать вместе с ребенком выпала из окна, их не спасли
Жительница Красноярска и ее ребенок не выжили после падения с высоты. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на Норильской улице. По данным издания, проходившие мимо люди заметили 46-летнюю женщину и ее дочь без признаков жизни, затем обратились в экстренные службы. У обоих обнаружили признаки падения с высоты.

Что именно произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что в момент инцидента дома была почти вся семья. Старший сын женщины спал, а ее мать находилась в ванной. Глава семьи уехал в командировку.

По данным следователей, семья была полной и на учете не состояла.

До этого в Орске 19-летняя девушка получила травмы во время попытки попасть домой через балкон. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила забраться в квартиру на втором этаже с помощью металлической лестницы, но упала.

Девушка получила закрытый перелом правой голени.

Ранее россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем.

 
