Общество

Уехавший из России блогер Майкл Наки задолжал налоговой почти 200 тыс. рублей

РИА Новости: блогер Майкл Наки задолжал ФНС более 198 тыс. рублей
macknack/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом) задолжал налоговой службе более 198 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, в апреле 2024 года налоговый орган принял решение заблокировать счета блогера из-за задолженности в размере 198 433 рублей.

Кроме того, главное межрегиональное управление ФССП России, которое занимается особо важными исполнительными производствами, с 24 октября 2024 года взыскивает с Наки более 101 тыс. рублей налогов и сборов, включая пени. К этой сумме добавлен исполнительский сбор в размере 7,2 тыс. рублей.

Как следует из судебных материалов, в 2025 году блогер также избежал выплаты задолженности по налогам и сборам. В сентябре того года было возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, вынесенному судом Москвы, однако уже в ноябре его прекратили, поскольку установить местонахождение должника или его активов не удалось. Размер этой задолженности не уточняется.

В столичном управлении Следственный комитет России сообщили о возбуждении против Наки уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, такие призывы содержались в опубликованном на его канале видео. Сейчас рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера.

В сентябре 2022 года Министерство юстиции России включило блогера в реестр иностранных агентов. 29 августа 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил уехавшего за границу блогера к 11 годам колонии, признав его виновным в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее блогер Гусейн Гасанов выплатил налоги в размере около 300 млн рублей, отказавшись признать вину в другом деле.

 
