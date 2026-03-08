В Словакии уверены, что Украина не возобновит прокачку нефти по «Дружбе»

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается поставлять Словакии через Украину жизненно необходимую стране нефть. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны», — сказал Фицо.

Он добавил, что со стороны Киева нет предпосылок к возобновлению поставок, что для Словакии означает «огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах».

4 марта правительство Словакии расторгло соглашение с «Укрэнерго» об экстренных поставках электроэнергии. Причиной такого шага стала продолжающаяся приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Обычные коммерческие поставки электроэнергии из Словакии на Украину пока продолжаются, но премьер-министр Роберт Фицо пригрозил прекратить и их.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее Фицо заявил, что не верит Зеленскому.