Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Иране сообщили о повреждении 9669 гражданских объектов из-за ударов США

Красный Полумесяц: почти 8 тыс. жилых домов повреждены в Иране из-за ударов США
Majid Asgaripour/WANA

Свыше 9,6 тыс. гражданских объектов, в их числе почти 8 тыс. жилых домов, повреждены в Иране при авиаударах США и Израиля. Такие данные привел глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

«В результате авиаударов повреждено 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых домов и 1 617 коммерческих зданий», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказали в организации, повреждения получили ряд медицинских и образовательных учреждений, что отразилось на жизни людей и экономической инфраструктуре.

До этого в Иране сообщили, что США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили об угрозе кислотных дождей после ударов США по нефтехранилищам.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!