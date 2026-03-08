В Иране сообщили о повреждении 9669 гражданских объектов из-за ударов США

Свыше 9,6 тыс. гражданских объектов, в их числе почти 8 тыс. жилых домов, повреждены в Иране при авиаударах США и Израиля. Такие данные привел глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

«В результате авиаударов повреждено 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых домов и 1 617 коммерческих зданий», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказали в организации, повреждения получили ряд медицинских и образовательных учреждений, что отразилось на жизни людей и экономической инфраструктуре.

До этого в Иране сообщили, что США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили об угрозе кислотных дождей после ударов США по нефтехранилищам.