Кислотные дожди могут выпасть в Иране после ударов США по нефтехранилищам

Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям. Соответствующую информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Взрывы нефтяных складов приводят к попаданию в атмосферу и в облака большого количества токсичных соединений углеводородов и оксидов серы и азота, что в случае дождя очень опасно», — говорится в сообщении.

В случае выпадения таких дождей в ведомстве попросили граждан не выходить из дома, а если осадки застали на улице — спрятаться под бетонными или металлическими крышами. Кроме того, нельзя использовать воду из открытых источников, а при попадании капель на кожу — не промывать их проточной водой и не тереть, так как трение лишь ускоряет проникновение кислотных соединений в поры кожи.

8 марта США и Израиль нанесли удары по четырем нефтехранилищам Ирана, об этом сообщил представитель комиссии по энергетике парламента страны Исмаил Хосейни.

До этого, по информации министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, американские военные атаковали завод по опреснению воды на юге страны, что повлияло на водоснабжение 30 деревень.

Ранее в Бахрейне при атаке беспилотников повреждена опреснительная установка.