В NYT узнали, где Иран может достать обогащенный уран для ядерного оружия

NYT: в США опасаются, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане

Американская разведка опасается, что Иран может добраться до основных запасов урана, погребенных под обломками ядерного объекта в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами.

«Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что на месте удара остался узкий тоннель. На спутниковых снимках, которые были сделаны в феврале, видно, что на объекте ведутся земляные работы. Однако непонятно: постройку хотят укрыть землей для защиты от возможных ударов или, наоборот, расчистить.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что бригада элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США может быть направлена на Ближний Восток. Как сообщил президент США, американские военные могут быть отправлены на территорию Ирана для захвата обогащенного урана.

Кроме того, директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявлял о наличии у США планов получить полный контроль над нефтяными запасами Ирана.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.