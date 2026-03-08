Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В NYT узнали, где Иран может достать обогащенный уран для ядерного оружия

NYT: в США опасаются, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
Antonio Batinic/Shutterstock.com

Американская разведка опасается, что Иран может добраться до основных запасов урана, погребенных под обломками ядерного объекта в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами.

«Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что на месте удара остался узкий тоннель. На спутниковых снимках, которые были сделаны в феврале, видно, что на объекте ведутся земляные работы. Однако непонятно: постройку хотят укрыть землей для защиты от возможных ударов или, наоборот, расчистить.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что бригада элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США может быть направлена на Ближний Восток. Как сообщил президент США, американские военные могут быть отправлены на территорию Ирана для захвата обогащенного урана.

Кроме того, директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген заявлял о наличии у США планов получить полный контроль над нефтяными запасами Ирана.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!