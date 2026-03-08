Следственный комитет раскрыл подробности о пропавших в Подмосковье подростках

Следователями возбуждено уголовное дело по факту исчезновения троих детей в Подмосковье. Об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

В материалах дела отмечается, что двое 12-летних мальчиков и одна 13-летняя девочка пропали в Звенигороде Одинцовского городского округа. Они отправились на прогулку и не вернулись домой. Известно, что подростки гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. После этого до них невозможно было дозвониться. На берегу был обнаружен головной убор, который принадлежал одному из детей.

На месте продолжают работать водолазы. Всего в поисках участвуют почти 300 человек. Добровольцы продолжают работу.

Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, пропавшие дети, наиболее вероятно, несовершеннолетние могли уйти под воду реки, находящейся неподалеку. Такая версия является предварительной.

