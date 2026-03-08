Размер шрифта
США и Израиль составили план захвата иранских ядерных объектов спецназом

Semafor: Белый дом проработал сценарий временного захвата ядерных объектов Ирана
WANA/Reuters

Американская администрация прорабатывает различные сценарии силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана, включая вариант временного захвата отдельных объектов. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники, знакомые с содержанием обсуждаемых планов.

По словам одного из собеседников издания, эти сценарии детально прорабатывались американскими военными, в частности Центральным командованием США (CENTCOM), а также обсуждались с израильскими партнерами.

Среди вариантов действий на случай непредвиденных обстоятельств рассматривается возможность временного взятия под контроль некоторых объектов. Обсуждается также операция спецназа по захвату и уничтожению ключевых элементов иранской ядерной программы.

Военный эксперт Джонатан Хакетт пояснил Semafor, что силы специального назначения регулярно тренируются для выполнения миссий, связанных с изъятием или уничтожением расщепляющихся материалов, центрифуг и иного оборудования, имеющего отношение к созданию оружия массового поражения.

О том, что США и Израиль обсуждали возможность отправить в Иран свои силы для захвата высокообогащенного урана, сообщали и четыре источника Axios. Один из них пояснил, что рассматривалось как минимум два сценария — вывоз радиоактивного материала из страны или его «разбавление» на месте силами привлеченных специалистов по ядерному оружию. Стороны допускали, что к операции будут привлечены ученые из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее были названы две страны мира, способные пережить ядерную войну.

 
