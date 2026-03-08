США и Израиль составили план захвата иранских ядерных объектов спецназом

Американская администрация прорабатывает различные сценарии силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана, включая вариант временного захвата отдельных объектов. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники, знакомые с содержанием обсуждаемых планов.

По словам одного из собеседников издания, эти сценарии детально прорабатывались американскими военными, в частности Центральным командованием США (CENTCOM), а также обсуждались с израильскими партнерами.

Среди вариантов действий на случай непредвиденных обстоятельств рассматривается возможность временного взятия под контроль некоторых объектов. Обсуждается также операция спецназа по захвату и уничтожению ключевых элементов иранской ядерной программы.

Военный эксперт Джонатан Хакетт пояснил Semafor, что силы специального назначения регулярно тренируются для выполнения миссий, связанных с изъятием или уничтожением расщепляющихся материалов, центрифуг и иного оборудования, имеющего отношение к созданию оружия массового поражения.

О том, что США и Израиль обсуждали возможность отправить в Иран свои силы для захвата высокообогащенного урана, сообщали и четыре источника Axios. Один из них пояснил, что рассматривалось как минимум два сценария — вывоз радиоактивного материала из страны или его «разбавление» на месте силами привлеченных специалистов по ядерному оружию. Стороны допускали, что к операции будут привлечены ученые из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

