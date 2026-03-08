Трамп ответил на угрозы со стороны секретаря Совета нацбезопасности Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему безразличны угрозы со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Американский лидер прокомментировал ситуацию в ходе интервью для телеканала CBS News.

Глава государства прокомментировал высказывание Лариджани о том, что Трамп должен «заплатить цену» за удары Соединенных Штатов и Израиля по Исламской Республике.

«Я понятия не имею, о чем он говорит и кто он такой. Мне все равно», — сказал хозяин Белого дома.

Также президент отметил, что считает, что Лариджани «уже потерпел поражение».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, в ответ она выпустила ракеты и дроны по еврейскому государству и американским базам на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин на фоне эскалации на Ближнем Востоке провел телефонные разговоры с лидерами ряда расположенных в регионе стран. В том числе глава государства созвонился с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и поблагодарил его за предпринимаемые усилия, направленные на помощь застрявшим в стране российским туристам.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном.