Политика

Трамп ответил на угрозы со стороны секретаря Совета нацбезопасности Ирана

Трамп заявил, что ему безразличны угрозы секретаря Совета нацбезопасности Ирана
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему безразличны угрозы со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Американский лидер прокомментировал ситуацию в ходе интервью для телеканала CBS News.

Глава государства прокомментировал высказывание Лариджани о том, что Трамп должен «заплатить цену» за удары Соединенных Штатов и Израиля по Исламской Республике.

«Я понятия не имею, о чем он говорит и кто он такой. Мне все равно», — сказал хозяин Белого дома.

Также президент отметил, что считает, что Лариджани «уже потерпел поражение».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, в ответ она выпустила ракеты и дроны по еврейскому государству и американским базам на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин на фоне эскалации на Ближнем Востоке провел телефонные разговоры с лидерами ряда расположенных в регионе стран. В том числе глава государства созвонился с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и поблагодарил его за предпринимаемые усилия, направленные на помощь застрявшим в стране российским туристам.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном.

 
