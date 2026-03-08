В Осло взрывом повредило американское посольство

Посольство Соединенных Штатов в столице Норвегии получило небольшие повреждения в результате взрыва, произошедшего в ночь на 8 марта. Об этом в ходе беседы с журналистами телерадиокомпании NRK заявил представитель полиции Майкл Деллемюр.

«Есть небольшие повреждения», — рассказал он.

При этом Деллемюр отказался раскрывать источник взрыва и характер повреждений, которые получило американское дипломатическое представительство. Как он отметил, расследование пока находится на ранней стадии.

О взрыве у посольства Вашингтона в Осло сообщило агентство Reuters, сославшись на данные норвежских правоохранительных органов. Район вблизи дипломатического представительства оказался в дыму. Как написало издание VG, прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию вокруг здания. По словам очевидцев, в небе над посольством летал вертолет, на земле работали многочисленные наряды полиции.

3 марта в Эр-Рияде произошел взрыв в здании американского посольства. После этого начался пожар, но он был незначительным. Причиной взрыва послужила атака двух беспилотников.

Ранее власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте.