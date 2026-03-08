Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Осло взрывом повредило американское посольство

NRK: посольство США в Норвегии в результате взрыва получило повреждения

Посольство Соединенных Штатов в столице Норвегии получило небольшие повреждения в результате взрыва, произошедшего в ночь на 8 марта. Об этом в ходе беседы с журналистами телерадиокомпании NRK заявил представитель полиции Майкл Деллемюр.

«Есть небольшие повреждения», — рассказал он.

При этом Деллемюр отказался раскрывать источник взрыва и характер повреждений, которые получило американское дипломатическое представительство. Как он отметил, расследование пока находится на ранней стадии.

О взрыве у посольства Вашингтона в Осло сообщило агентство Reuters, сославшись на данные норвежских правоохранительных органов. Район вблизи дипломатического представительства оказался в дыму. Как написало издание VG, прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию вокруг здания. По словам очевидцев, в небе над посольством летал вертолет, на земле работали многочисленные наряды полиции.

3 марта в Эр-Рияде произошел взрыв в здании американского посольства. После этого начался пожар, но он был незначительным. Причиной взрыва послужила атака двух беспилотников.

Ранее власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!