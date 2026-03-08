Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер утверждает, что Германия уже вовлечена в системную войну с Россией. Его слова приводит телеканал ntv.

«Мы переживаем системный конфликт, который мы даже не воспринимаем как таковой. Мы говорим: мы не воюем с Россией. С другой стороны, Россия говорит: мы воюем с НАТО, с Западом. На ее стороне Китай, Северная Корея и Иран, которые делят мир на сферы влияния», — заявил Кизеветтер.

При этом, по его словам, им противостоят государства, которые «по-прежнему придерживаются западных ценностей, таких как свобода, демократия и международное право, и придерживаются порядка, основанного на правилах».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.