Варшавер выступил против возвращения денег за непонравившиеся спектакли

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с ТАСС не поддержал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Певцова о возвращении билетов за непонравившиеся спектакли.

Варшавер назвал невозможным подобный механизм. Он заявил, что не стоит возвращать деньги за субъективное мнение. Заслуженный деятель искусств отметил, что понятия «нравится» и «не нравится» относительные.

«За продукты в магазине же не возвращают уплаченную сумму, если их вкус не понравился: ну в следующий раз, значит, не будете покупать такую еду и на этот конкретный спектакль не пойдете», — заявил президент театра.

По словам Варшавера, одна и та же постановка может понравится зрителю, а другому показаться ужасной. Он также считает, что узнав о возможности получить свои деньги обратно, 90% зрителей скажут, что спектакль им не угодил.

В марте актер Юрий Чурсин посчитал хорошей идеей возвращать средства за билеты на не удовлетворивший зрителя спектакль.

По мнению Чурсина, в театре должен существовать механизм, при котором зритель мог бы вернуть билеты, если посчитает постановку неубедительной или непрофессиональной.

