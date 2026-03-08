Размер шрифта
В США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране

TAC: США не могут сдерживать РФ из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном
Алексей Филиппов/РИА Новости

США не смогут сдерживать Россию из-за истощения своих вооружений в связи с конфликтом в Иране. Об этом сообщил обозреватель Джон Дейл Гровер в статье для The American Conservative (TAC).

«С каждым днем войны США все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются время и миллиарды долларов», — написал он.

По его словам, длительный конфликт с Ираном «сильно ударит» по военным запасам Вашингтона, которые необходимы США в других регионах. Обозреватель пришел к выводу, что чем раньше Соединенные Штаты смогут объявить о победе в Иране, тем больше у них возможностей для сдерживания Китая, России и КНДР с помощью обычного вооружения.

До этого в New York Times заявили, что американский лидер поставил на кон судьбу своего президентства, начав военную операцию против Ирана. По мнению автора материала, глава Белого дома «вверг США в то, что станет самым масштабным конфликтом со времен вторжения в Ирак в 2003 году». В издании обратили внимание, что решение властей США об атаке Ирана поставило под угрозу жизни тысяч американских солдат и жителей Ближнего Востока, а также подвергло всех еще большей нестабильности в этом «взрывоопасном регионе».

Ранее в России оценили потери США в войне с Ираном.

 
