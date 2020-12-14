В ДНР приступили к разработке доктрины «Русский Донбасс»

В Донецкой народной республики начали разработку доктрины под названием «Русский Донбасс», заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин выразил мнение, что документ «Русский Донбасс» должен стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи региона с Россией.

«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. <...> Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — сказал Пушилин.

По его словам, для этого нужна данная доктрина, которая отразит «основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности республики, а также будет «программным документом, основой образовательных процессов, решений в системе госпланирования».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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