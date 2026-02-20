Десятки онкобольных россиянок написали обращение в администрацию президента

Онкобольные россиянки обратились в администрацию президента за помощью с лекарством от рака

Организация «Ореол жизни» направила в администрацию президента России письмо от онкобольных женщин с просьбой включить препарат для лечения рака Энхерту в перечень жизненно важных. Копия обращения есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Сегодня из-за отсутствия доступа к данному лекарственному препарату в рамках системы государственного возмещения пациентки вынуждены получать тяжелую химиотерапию, которая убивает не только опухоль, но и организм женщины <...>. Не остается сил даже на то, чтобы осуществлять какие-то базовые вещи», — говорится в письме.

Пациентки попросили администрацию президента повлиять на решение профильной комиссии Минздрава России по вопросу включения препарата в перечень жизненно важных в 2026 году.

Обращение подписали 67 женщин из разных регионов России от Москвы до Владивостока. У каждой из них — четвертая стадия агрессивного рака молочной железы с метастазами. По их словам, включение лекарства в льготные перечни даст шанс на жизнь им и тысячам других пациенток.

Ранее сообщалось, что минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной женщиной из-за лекарства от рака.