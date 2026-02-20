Размер шрифта
Бизнес

Ограничение на снятие наличных и NFC-переводы сочли бесполезной мерой

Юрист Хаминский: ограничение на снятие денег в кассе вызовет раздражение россиян
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России хотят ввести «период охлаждения» для снятия наличных в кассах, а также установить лимит на суточные переводы по NFC. Однако никакой пользы такие меры не принесут, а лишь усложнят жизнь и вызовут раздражение граждан, убежден юрист Александр Хаминский. Банки начнут просто отказывать каждому клиенту, причем о защите от мошенников речи не идет, заявил он Общественной Службе Новостей.

В России уже действует закон, который не дает снять наличные без добровольного согласия клиента, а операции проверяются на признаки мошенничества. При подозрении на попытку обналичить средства без согласия владельца счета, банк запрещает выдачу денег через банкоматы – клиенту нужно самому прийти в отделение, чтобы исключить действие под влиянием аферистов. На этом фоне дополнительные ограничения будут избыточны, считает Хаминский.

Он пояснил, что сейчас МВД по факту предлагает ограничить выдачу денег даже при личном обращении россиян. Это потребует установления дополнительных жестких мер, клиенты банков столкнутся с массой трудностей.

«В иной ситуации банки будут вынуждены отказывать каждому своему клиенту, ссылаясь на «период охлаждения» и предлагать зайти за деньгами когда-нибудь потом. Ничего, кроме раздражения граждан, такая мера не повлечет», — подчеркнул юрист.

Говоря об NFC-переводах, Хаминский напомнил, что сегодня это, по сути, лишь беспроводной протокол передачи данных для бесконтактных платежей. Чтобы оценить эффективность ограничений в этой и прочих сферах важно создать межведомственную группу, привлечь к работе специалистов по межбанковскому взаимодействию, считает эксперт. Только так можно принять разумные и эффективные меры по борьбе с кибермошенничеством, заключил он.

Напомним, ввести «период охлаждения» для операций по снятию наличных средств в кассах, а также об установлении лимита на суточные переводы, осуществляемые с применением технологии NFC предложило МВД РФ. Предполагается, что новая мера позволит предотвращать хищения на стадии подготовки, не дожидаясь решения суда, и пресекать попытки снятия активов со счетов.

Ранее стало известно, что услуги дропперов стали существенно дороже для мошенников.
 
