Песков опроверг наличие у Путина двух одинаковых кабинетов для сокрытия его местоположения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о наличии у главы государства Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах, чтобы было непонятно, где он находится.

«Это неправда. То, что было написано, повторяю, это компонент информационный, информационной атаки, которая не может достигнуть своей цели. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы это видите», — сказал Песков.

В то же время Песков напомнил, что информация о передвижении главы государства, как и других охраняемых лиц, является государственной тайной.

Ранее в СМИ появились слухи, что Путину якобы построили два одинаковых кабинета в резиденции «Ново-Огарево» в Подмосковье и на даче «Бочаров ручей» в Сочи.