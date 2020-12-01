Косачев обвинил НАТО в нарушении ДНЯО

США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что получают доступ к системам по ядерному вооружению, разместив свое ядерное оружие в в пяти-шести европейских государствах-союзниках Вашингтона по НАТО. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, пишет РИА «Новости».

Косачев отметил, что хотя юридически эти системы являются европейскими, на самом деле они управляются совместно с США.

«Таким образом неядерные государства, та же Германия, получают если не прямой, то косвенный доступ к системам, связанным с ядерным вооружением. Тем самым нарушается Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — заключил парламентарий.

Ранее МИД России потребовал, чтобы НАТО прекратил так называемые совместные ядерные миссии, так как это нарушает ДНЯО.

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