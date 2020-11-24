Матвиенко заявила, что США тормозят переговоры по СНВ-3

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что из-за затянувшегося признания итогов президентских выборов США тормозят переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом пишет «Известия».

«В переходный период в Соединенных Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате, что естественно для переходного периода. Образно говоря, нажимается кнопка «пауза»», — сказала Матвиенко.

Политик выразила обеспокоенность, что если ситуация затянется до января, то до истечения договора СНВ-3 останутся «считанные дни».

«Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем», — заключила Матвиенко.

Она еще раз подчеркнула, что Россия намерена продлить договор.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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