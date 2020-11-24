Трамп отметил, что решение о передаче власти не означает его согласие с итогами выборов

Принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA) решение о начале процесса передачи власти Джо Байдену не означает, что действующий президент США Дональд Трамп согласился с итогами прошедших выборов. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что его команда продолжит добиваться пересмотра результатов голосования.

Трамп также заявил, что президентские выборы 2020 года являются «самыми коррумпированными выборами в американской политической истории».

24 ноября телеканал CNN сообщил, что Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Трамп распорядился начать передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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