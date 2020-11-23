Правительство РФ не будет вводить новые ограничения из-за коронавируса
Российский кабмин не намерен устанавливать на федеральном уровне новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили в штабе.
Отмечается, что новые ограничения из-за пандемии в случае необходимости все же могут появиться в отдельных субъектах РФ, если такое решение примут их главы.
По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.
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