В МИД РФ сообщили о совместном с Минском ответе на санкции ЕС

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».

По его словам, отношения с Брюсселем будут обсуждаться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое пройдет 25-26 ноября.

«Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно», — заявил Руденко.

Ранее ЕС ввел санкции против белорусских официальных лиц из-за якобы фальсификации президентских выборов в республике и насилии над протестующими. Затем Брюссель утвердил санкции против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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