Трамп пообещал разоблачить «беспрецедентные фальсификации» на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в Twitter пообещал разоблачить «беспрецедентные фальсификации» на выборах в Мичигане.

«Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации», — ответил он на заявление законодателей штата.

Накануне лидер республиканцев штата Майк Ширки и спикер палаты представителей Мичигана Ли Четфилд заявили, что «не получили никакой информации, которая могла бы привести к изменению результатов выборов в Мичигане».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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