Путин назвал условие увеличения контингента российских миротворцев в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Карабахе присутствует достаточно российских миротворцев, но если потребуется изменить их количество, это можно будет сделать с согласия Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон», — сказал Путин, отвечая на вопросы по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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