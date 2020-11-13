Лукашенко спрогнозировал, что протесты будут продолжаться до весны

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал, что оппозиция будет продолжать протесты до весны, надеясь на экономический спад, пишет РИА «Новости».

«Они спят и видят дотерпеть, довести людей до весны. Вот погода изменится. И главное, их цитата – экономика чуть ли не рухнет, тогда нам будет легче с ним справиться. То есть со мной», — сказал Лукашенко.

По его словам, в этом состоит цель оппозиции, в которой ее поддерживают «знаете кто».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Тихановская объявила о создании народного трибунала в Белоруссии

Лукашенко ответил Зеленскому фразой «Чья бы корова мычала»

Белоруссия перебросила к западным границам половину состава ВС