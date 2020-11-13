Лукашенко спрогнозировал, что протесты будут продолжаться до весны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал, что оппозиция будет продолжать протесты до весны, надеясь на экономический спад, пишет РИА «Новости».

«Они спят и видят дотерпеть, довести людей до весны. Вот погода изменится. И главное, их цитата – экономика чуть ли не рухнет, тогда нам будет легче с ним справиться. То есть со мной», — сказал Лукашенко.

По его словам, в этом состоит цель оппозиции, в которой ее поддерживают «знаете кто».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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