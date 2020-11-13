Госдеп надеется на подвижки Москвы по ограничению ядерных арсеналов

Госдеп надеется, что Москва пойдет навстречу Вашингтону по вопросу об ограничении ядерных арсеналов и продления договора о СНВ-3, заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы надеемся, что в скором времени эта позиция (Москвы) изменится», — приводятся слова Форда.

Он отметил, что по какой-то причине Москва не соглашается по вопросу принципа ограничения объема ядерных арсеналов США и России и по продлению СНВ-3, что дало бы дополнительное время для переговоров.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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