Армения и Азербайджан начали обмен телами погибших в Карабахе

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в Facebook сообщил, что стороны начали обмен телами военных, погибших при конфликте в регионе.

«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договоренностями стартовал процесс обмена телами погибших», — написал Арутюнян.

По его словам, обмен проводится при координации миротворческой миссии России, Международного комитета Красного Креста и госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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