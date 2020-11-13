Лукашенко: никакого транзита власти не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном транзите власти в стране. Об этом сообщает Telegram «Пул Первого».

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что «поклялся» и «пообещал», что решения будут приниматься в соответствии с волеизъявлением народа.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров выразил обеспокоенность длительностью волнений в Белоруссии

— В Минске на «Площади перемен» прошла минута молчания

— Лукашенко поручил проработать взаимодействие с отчисленными студентами