Лукашенко: организаторы протестов из-за рубежа пытаются убрать конкурента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организаторы протестов из-за рубежа пытаются убрать конкурента и разрушить промышленный потенциал республики. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути — убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», — сказал Лукашенко.

По его словам, двигателем беспорядков стал внешний фактор и «мотив тоже понятен». Политик подчеркнул, что за четверть века страна выстроила эффективную модель в социальной и экономической сферах, что позволило ей отстаивать свои интересы.

Как отметил Лукашенко, попытки развалить экономику Белоруссии предпринимались еще в 1990-х годах. По его мнению, это происходит и в других постсоветских странах — Киргизии, Молдавии, на Украине.

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