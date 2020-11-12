Небензя рассказал о работе с ОЗХО по ситуации с Навальным

Россия согласовывает с ОЗХО меморандум об условиях прибытия и работы в РФ миссии организации для расследования произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского постпреда при ООН Василия Небензю.

«Мы пригласили миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия. Сейчас идет согласование меморандума о том, на каких условиях они приедут к нам и что они будут делать», — рассказал Небензя.

Он также отметил, что Россия готова расследовать ситуацию с Навальным, но для этого нужны улики, которые ей отказываются предоставлять.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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